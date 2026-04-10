Уголовное дело возбудили после схода вагонов в Горячем Ключе

В результате схода трех грузовых вагонов на железнодорожной станции Горячий Ключ возбуждено уголовное дело. Инцидент, произошедший вечером 10 марта 2026 года, привел к повреждению вагонов и инфраструктуры, оцениваемому более чем в 1 миллион рублей.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Инцидент случился во время маневровых работ: локомотив переставлял 20 груженых вагонов, когда три из них, груженные листовой сталью, сошли с рельсов. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.