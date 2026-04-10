Бойфренд зарезал девушку в парадной на Рубинштейна и покончил с собой

Мужчина схватил нож и бросился на сожительницу из-за конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина зарезал свою возлюбленную в парадной на Рубинштейна и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел утром 10 апреля в Центральном районе Петербурга. Спасти пару не удалось. По предварительной информации, у девушки возникла ссора с 28-летним бойфрендом, который схватил нож и заколол любимую.

— На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебные экспертизы. Следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время правоохранители активно работают над установлением всех деталей случившегося. Расследование находится на контроле у следствия, чтобы выяснить полную картину произошедшего и принять меры.