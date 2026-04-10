Бойфренд зарезал девушку в парадной на Рубинштейна и покончил с собой

Мужчина зарезал свою возлюбленную в парадной на Рубинштейна и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел утром 10 апреля в Центральном районе Петербурга. Спасти пару не удалось. По предварительной информации, у девушки возникла ссора с 28-летним бойфрендом, который схватил нож и заколол любимую.