Бойфренд зарезал девушку в парадной на Рубинштейна и покончил с собой

Мужчина зарезал свою возлюбленную в парадной на Рубинштейна и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел утром 10 апреля в Центральном районе Петербурга. Спасти пару не удалось. По предварительной информации, у девушки возникла ссора с 28-летним бойфрендом, который схватил нож и заколол любимую.
— На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебные экспертизы. Следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
