Суд на Кубани изъял активы двух бывших депутатов края на 81,5 млрд рублей

Дело об изъятии активов Алексея Сидюкова и Сергея Фурсы рассмотрел Ленинский районный суд Краснодара. Вместе с ними ответчиками выступали еще 19 связанных с бывшими депутатами людей.
Всего у бывших депутатов и их окружения изъяли 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 81 компанию, а также машины, деньги, ценные бумаги, драгоценности и другое.
«До 2012 года Фурса и Сидюков являлись владельцами малых предприятий в Краснодарском крае, с доходом, не превышающим 10 миллионов рублей. Однако после прихода во власть они совместно с Коробкой стали вести нелегальный бизнес, что повлекло стремительное и кратное увеличение их имущественного положения за счет государственной и муниципальной собственности», — отметили в пресс-службе судов Кубани.
В пользование партнеров по указанию Коробки перешли 17 тысяч гектаров земель, а еще порядка 25 тысяч гектаров они забрали у предприятия «Васюринский МПК» в Динском и Горячеключевском районах, проведя рейдерский захват. Совокупная стоимость этой земли превышает 20 миллиардов рублей.
Также ответчики незаконно обогащались на жилищном строительстве. В исторической части Краснодара при поддержке опального вице-губернатора закрыли элеватор, а земли передали под застройку элитными ЖК: «Все свои» и «Все свои-VIP». Извлеченную прибыль экс-депутаты направили на покупку высоколиквидной недвижимости и в бизнес-проекты.
«Так, Сидюковым сформированы активы совокупной стоимостью 62,5 миллиардов рублей. Фурсой — более 19 миллиардов рублей», — отметили в пресс-службе судов Краснодарского края.
Чтобы скрыть неимоверные доходы, часть имущества и долей в компаниях оформляли на родственников и доверенных лиц.
Ранее сообщалось, что 7 апреля Ленинский райсуд Краснодара изъял имущество Андрея Коробки и аффилированных с ним лиц, а также уволил вице-губернатора с должности. Суд счел доказанными факты нарушения им антикоррупционного законодательства.