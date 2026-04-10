Во Владикавказе в районе взрыва ввели режим ЧС

«Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке», — написал Мильдзихов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что режим ЧС действует в границах улиц Интернациональная, Маркова и переулка Партизанский.
«Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим», — отметил мэр.
По его словам, на месте работает оперативная группа для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов ЧС.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.