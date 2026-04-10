Во Владикавказе в районе взрыва ввели режим ЧС

В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.