Во Владикавказе в районе взрыва ввели режим ЧС

НАЛЬЧИК, 10 апр — РИА Новости. Режим ЧС введен в районе взрыва во Владикавказе, сообщил мэр города Вячеслав Мильдзихов.

Источник: © РИА Новости

«Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке», — написал Мильдзихов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что режим ЧС действует в границах улиц Интернациональная, Маркова и переулка Партизанский.

«Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим», — отметил мэр.

По его словам, на месте работает оперативная группа для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов ЧС.

В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.