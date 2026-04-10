В Воронеже пассажирка «Мазды» попала в больницу после массового ДТП с автобусом

63-летний водитель ПАЗа протаранил стоящие в пробке машины.

Источник: Комсомольская правда

У дома № 6 по улице Остужева 10 апреля около 12:30 произошла авария, в результате которой в больницу попала пассажирка автомобиля «Мазда 3». 63-летний водитель автобуса ПАЗ «Вектор Некст» не сориентировался в дорожной обстановке и протаранил стоящую в пробке иномарку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительной информации, водитель ПАЗа, двигаясь от улицы Переверткина в сторону Ленинского проспекта, нарушил правила расположения транспорта на дороге. Из-за этого автобус на скорости врезался в «Мазду» под управлением 38-летнего мужчины. От мощного удара легковушку отбросило вперед, и она столкнулась с еще одним авто, за рулем которого находился 45-летний водитель.

Основной удар пришелся на среднюю машину — «Мазду», в которой и находилась пострадавшая женщина. С травмами различной степени тяжести ее доставили в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя обстоятельства ДТП.