Предпринимателя в Перми осудят после падения женщины со скалодрома

Женщина упала с 10-метровой высоты из-за ошибки инструкторов.

Источник: Комсомольская правда

В Перми индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за оказание небезопасных услуг по альпинизму в верёвочном парке, сообщает прокуратура Прикамья.

Следствие считает, что предприниматель, отвечавший за услуги по альпинизму на скалодроме, нарушил правила безопасности обучения. Инструкторы не имели нужной квалификации и неправильно пристегнули клиентку к спусковому устройству. Из-за этого женщина упала с высоты не менее 10 метров, получив тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано прокурором в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу. Напомним, в Перми осудили технолога по качеству и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница» за санитарные нарушения, после которых отравились 75 человек.