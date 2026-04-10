Предпринимателя в Перми осудят после падения женщины со скалодрома

В Перми индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за оказание небезопасных услуг по альпинизму в верёвочном парке, сообщает прокуратура Прикамья.
Следствие считает, что предприниматель, отвечавший за услуги по альпинизму на скалодроме, нарушил правила безопасности обучения. Инструкторы не имели нужной квалификации и неправильно пристегнули клиентку к спусковому устройству. Из-за этого женщина упала с высоты не менее 10 метров, получив тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело передано прокурором в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу.