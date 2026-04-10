Рейдерский захват предприятий АПК: за что арестовали экс-замглавы Кубани Коробку

Один из эпизодов связан с вымогательством взятки у бизнесмена Сиябанда Намоева, который строит коттеджные поселки в Динском районе. По словам предпринимателя, в 2025 году он встретился с Коробкой и попросил разрешить построить несколько домов на участке размером 77 гектаров, который изначально предназначался для сельского хозяйства. Вице-губернатор пообещал согласовать проект, но перед этим потребовал перечислить якобы благотворительный взнос в размере 30 миллионов рублей на счет подконтрольной ему фирмы. Намоев выполнил эти требования, но так и не получил ответа от Коробки и обратился в полицию.