Рейдерский захват предприятий АПК: за что арестовали экс-замглавы Кубани Коробку

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку обвинили в мошенничестве. Он якобы проворачивал махинации с землей, получал откаты через футбольные клубы и участвовал в рейдерском захвате предприятий агропромышленного комплекса. По иску Генпрокуратуры у экс-чиновника изъяли имущество минимум на 10 миллиардов рублей. После этого Коробку отстранили от должности и арестовали. «Вечерняя Москва» выясняла, чем владел Коробка и в каких коррупционных схемах был замешан.
Многомиллионное имущество Коробки.
Краснодарский суд 6 апреля принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры к тогда еще действующему заместителю губернатора Кубани Андрею Коробке. У чиновника потребовали изъять имущество, которое он якобы приобрел коррупционным путем.
По мнению прокуроров, Коробка даже после вступления на должность вице-губернатора продолжал заниматься бизнесом, хотя это запрещено антикоррупционным законодательством. В частности, он каким-то образом покровительствовал бывшим депутатам краевого Заксобрания Сергею Фурсу и Алексею Сердюкову, которые были бенефициарами крупных девелоперских компаний и агрохолдингов. Благодаря чиновнику парламентарии якобы смогли увеличить капитализацию своих предприятий более чем на 10 миллиардов рублей.
Также у прокуроров вызвало вопросы многомиллионное имущество Коробки. В частности, ему якобы принадлежит поместье с личным парком, теннисным кортом, баней, несколькими бассейнами, вертолетной площадкой и церковью на берегу реки Кочеты в Динском районе. Стоимость этой недвижимости оценивается в один миллиард рублей.
Примечательно, что кубанские СМИ нередко приписывают это поместье губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Местные жители даже прозвали этот особняк «домом Кондратьева», а «Коммерсантъ» отмечает, что семья главы региона проживает как раз в Динском районе. Сам глава региона отрицает свою связь с дорогостоящей недвижимостью.
В рамках судебных разбирательств в этом особняке прошли обыски. Силовики обнаружили в особняке множество налички: 7 миллионов евро, 4 миллиона долларов и 31 миллион рублей. Также в доме были золотые слитки, ящики алкоголя «Шато Тамань», несколько коробок с украшениями бренда «Золотой ларец», стоимость каждого из которых оценивается почти в один миллион рублей. Kub Mash добавляет, что среди прочего в доме нашли оружие. В правоохранительных органах говорят, что это лишь часть имущества, хранившегося в поместье. За несколько дней до обысков Коробка «газелями» вывозил вещи из особняка.
— Это не мое домовладение, — ответил Коробка на вопрос прокурора о принадлежности особняка и найденных в нем «драгоценностях».
Несмотря на эти оправдания, 7 апреля особняк у вице-губернатора изъяли. В общей сложности суд обратил в доход государства предполагаемое имущество Коробки стоимостью более 10 миллиардов рублей. Речь о 135 земельных участках, 114 жилых и нежилых помещениях, 100 процентах долей чиновника в 12 компаниях и правах аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель.
Обвинения в коррупции и мошенничестве.
На фоне коррупционных разбирательств в отношении Андрея Коробки возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Вице-губернатора заподозрили в целом ряде преступных эпизодов.
Один из эпизодов связан с вымогательством взятки у бизнесмена Сиябанда Намоева, который строит коттеджные поселки в Динском районе. По словам предпринимателя, в 2025 году он встретился с Коробкой и попросил разрешить построить несколько домов на участке размером 77 гектаров, который изначально предназначался для сельского хозяйства. Вице-губернатор пообещал согласовать проект, но перед этим потребовал перечислить якобы благотворительный взнос в размере 30 миллионов рублей на счет подконтрольной ему фирмы. Намоев выполнил эти требования, но так и не получил ответа от Коробки и обратился в полицию.
Также показания против Коробки дал бывший глава Динского района Сергей Жиленко. По его словам, чиновник поручил ему обменяться с частной компанией земельными участками. Сделка показалась Жиленко несоразмерной, ведь муниципалитет отдал фирме участок размером 400 соток, а взамен получил участок размером 12 соток.
Еще нашлись свидетели, утверждающие, что Коробка получал «откаты» за предоставление субсидий, перевод участков под застройку и сдачу земель в аренду. Эти проценты поступали сначала на счета футбольного клуба «Кубань», а когда вице-губернатор рассорился с его руководством, деньги стали передавать ФК «Первореченский».
Затем прокуроры обвинили Коробку в рейдерском захвате агрокомплекса «Васюринский». Подробности этой аферы не раскрываются. Еще чиновник мог быть причастен к махинациям с 17 тысячами гектаров земли, которая ранее принадлежала рисоводческим совхозам.
— В 2016 году Коробка узнал о непризнании в федеральной собственности 11 тысяч гектаров особо ценных угодий бывших рисоводческих совхозов «Красный Октябрь», «Светлое Знамя». Коробка осуществил передачу земельного фонда Краснодарскому краю и закрепил его за отчетной организацией. Аналогичным образом коммерческие структуры АО «Маринская» и другие заполучили земельные участки — около шести тысяч гектаров земель, — приводит РИА Новости слова представителя Генпрокуратуры.
Увольнение и арест Коробки.
7 апреля Андрея Коробку заключили в СИЗО на два месяца. Судья отказался назначать вице-губернатору домашний арест, предположив, что в таких условиях он может попытаться избавиться от улик, сбежать за границу или оказать давление на свидетелей. Примечательно, что некоторые свидетели давали показания против Коробки анонимно, опасаясь «мести» со стороны чиновника.
На том же заседании суд отстранил Коробку от должности вице-губернатора с формулировкой «в связи с утратой доверия». Соответствующее решение было принято по требованию Генпрокуратуры.
— Судом Коробка Андрей Николаевич освобожден от занимаемой государственной должности заместителя губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия, — сообщили в объединенной пресс-службе кубанских судов общей юрисдикции.
При этом сам Коробка лично не присутствовал на заседании. Суд отказал ему в соответствующей просьбе.
Чем был известен Коробка.
Андрей Коробка родился 19 января 1982 года в Динском районе Краснодарского края. Он отучился на инженера-технолога в Кубанском государственном технологическом университете и в начале карьеры работал в крестьянском фермерском хозяйстве «Коробка», которое основал его отец. В 2007 году будущий чиновник возглавил это предприятие.
В 2009 году Коробка купил свиноферму, еще через год — птицефабрику. А для реализации всей этой продукции бизнесмен создал торговую сеть «Первая река». Примерно в то же время он подружился с будущим губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
В 2011 году Коробка победил в губернаторском конкурсе «Лучший предприниматель в сельском хозяйстве» и принял участие во встрече президента РФ Дмитрия Медведева с кубанскими аграриями. Затем бизнесмен проспонсировал реконструкцию стадиона в станице Динская и поддержал создание ФК «Первореченский».
В 2015 году, когда Кондратьев был избран губернатором Кубани, Коробку назначили его заместителем и по совместительству министром сельского хозяйства региона. Позднее бывший фермер стал вице-губернатором Краснодарского края.
Позднее, уже после ареста Коробки, прокурор отмечал, что бывший фермер занял пост вице-губернатора, не имея управленческого опыта. Мужчина, по словам сотрудника надзорного ведомства, владел лишь небольшим бизнесом, который разросся во время его пребывания у власти. При этом кубанский бизнес-портал «Глобалкрас» писал, что, когда Коробка занял пост вице-губернатора, его предприятие было региональным лидером в сфере сельского хозяйства.
Андрей Коробка — не первый задержанный министр за последнее время. 17 марта под следствием оказался глава минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов. У чиновника нашли недвижимость на один миллиард рублей, которую он оформлял на родственников и не указывал в декларациях. «Вечерняя Москва» рассказывала подробности его дела в отдельном материале.