Трехлетняя девочка из Ростовской области с тяжелыми травмами умерла в Абхазии

Ребенок поступил в госпиталь с тяжелыми травмами и скончался на следующий день.

Источник: Комсомольская правда

Трехлетняя девочка из Ростовской области умерла из-за тяжелых травм в Абхазии. Об этом сообщают в прокуратуре республики.

— 7 апреля, около 22:50, в Центральный военный госпиталь Абхазии доставили трехлетнюю девочку. Ребенок был в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали множественные повреждения головы, лица, туловища, рук и ног, — рассказали в надзорном ведомстве.

8 апреля, в 04:00, врачи Республиканской детской больницы констатировали смерть девочки.

— Прокуратура Гулрыпшского района проводит проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить точную причину гибели ребенка, — добавили в ведомстве.

По данным «Sputnik Абхазия», мать девочки проживает в Ростове-на-Дону, а ребенок был в Абхазии в гостях у родственников.

