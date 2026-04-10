Трехлетняя девочка из Ростовской области с тяжелыми травмами умерла в Абхазии

Трехлетняя девочка из Ростовской области умерла из-за тяжелых травм в Абхазии. Об этом сообщают в прокуратуре республики.
— 7 апреля, около 22:50, в Центральный военный госпиталь Абхазии доставили трехлетнюю девочку. Ребенок был в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали множественные повреждения головы, лица, туловища, рук и ног, — рассказали в надзорном ведомстве.
8 апреля, в 04:00, врачи Республиканской детской больницы констатировали смерть девочки.
— Прокуратура Гулрыпшского района проводит проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить точную причину гибели ребенка, — добавили в ведомстве.
По данным «Sputnik Абхазия», мать девочки проживает в Ростове-на-Дону, а ребенок был в Абхазии в гостях у родственников.
