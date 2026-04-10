Прокурор запросила 7,5 года колонии для экс-супруга блогера Лерчек

По версии следствия, блогер Лерчек (Валерия Чекалина), ее бывший супруг Артём Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, предоставив ложные документы. Сам Чекалин в своих показаниях в суде опроверг эти доводы и заявил, что никакие документы в банк не предоставлялись. По делу он частично признал вину, но заявлял, что не согласен с квалификацией.