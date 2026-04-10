Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор запросила 7,5 года колонии для экс-супруга блогера Лерчек

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросила 7,5 года лишения свободы для бывшего супруга блогера Лерчек Артёма Чекалина по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы, где слушается дело.

Источник: © РИА Новости

Прокурор настаивала, что исправление Чекалина возможно только в условиях изоляции от общества.

«Прошу назначить Чекалину наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в виде 196 миллионов 921 тысячи рублей», — заявила прокурор.

По версии следствия, блогер Лерчек (Валерия Чекалина), ее бывший супруг Артём Чекалин и их партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, предоставив ложные документы. Сам Чекалин в своих показаниях в суде опроверг эти доводы и заявил, что никакие документы в банк не предоставлялись. По делу он частично признал вину, но заявлял, что не согласен с квалификацией.

В отношении Лерчек, у которой был диагностирован рак желудка 4-й стадии, суд выделил дело в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления, ей также отменили домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Вишняк был приговорен к 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение.

Приговор обжаловала и прокуратура и сторона защиты, Мосгорсуд назначил на 20 апреля заседание в апелляции.

