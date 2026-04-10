Суд запретил вояж в Москву подсудимому главе района Ивану Гелю

Ранее Иван Гель обратился с просьбой к суду разрешить ему выезд в столицу на несколько дней — с 17 по 23 апреля. Напомним, что в настоящее время Гель находится под подпиской о невыезде и не имеет права покидать регион без особого разрешения. Глава района предоставил письмо профильного комитета с поручением принять личное участие в мероприятии, однако суд этот документ не убедил в острой необходимости поездки. Судья отметил, что избрание меры подсудимому в виде подписки о невыезде накладывает на него определенные ограничения. Кроме того, вылет в Москву повлечет неявку подсудимого на судебное заседание. А это может воспрепятствовать разбирательству и нарушит права участников процесса.