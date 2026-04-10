Прокуратура требует приговорить экс-супруга блогера Лерчек к 7,5 годам колонии

Прокурор потребовал приговорить бывшего супруга блогера Лерчек — Артема Чекалина — к 7,5 года колонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствовавший на судебном заседании.
Гособвинение сочло, что тяжесть предъявленных обвинений исключает возможность условного наказания и требует реального срока для него. Кроме того, прокурор считает, что экс-муж блогера обязан выплатить штраф в размере почти 200 миллионов рублей.
Ранее Андрей Чекалин рассказал, как себя чувствует Лерчек после объявления об обнаружении у нее рака 4-й стадии. По его словам, девушка пытается полноценно жить, несмотря на тяжелый недуг.