Пять мирных жителей ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

В Грайвороне двое мужчин пострадали от атаки дрона на торговое помещение: у одного травма грудной клетки, у другого — осколочные ранения ног. Оба доставлены в местную больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии. В селе Головчино двое мужчин получили осколочные ранения при попадании дрона в автомобиль. Один из них госпитализирован в Белгороде, второй отказался от стационарного лечения. В обоих случаях повреждены здания и транспортные средства.