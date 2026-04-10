Shot: Сбежавший грабитель 28 лет жил под чужим именем и скрывался от следствия

После побега из СИЗО-1 Черкесска заключенный по имени Ибрагим Текуев сменил ФИО, дату и место рождения, после чего стал предпринимателем Арафадом Исмаиловым. Он жил под чужим именем на протяжении 28 лет, после чего правоохранители задержали его в Нижегородской области. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил Shot.
— Все это время беглец жил в деревне Волчиха в Арзамасском районе, откуда позже перебрался в соседнюю Березовку. Местные даже не догадывались, что по соседству с ними находился рецидивист, которого судили за разбой, кражу и незаконный оборот оружия, — говорится в публикации.
В 2012 году Текуев стал производить различные изделия из бетона, гипса и цемента. Спустя четыре года ему пришлось закрыть компанию из-за связанных с ней проблем и пойти работать на кирпичный завод. Из-за того, что Текуеву требовались средства на развитие бизнеса, он задолжал банкам около полумиллиона рублей. При этом заключенному удавалось скрываться в том числе от коллекторов, передает Telegram-канал.
26 марта сотрудники УФСИН по Республике Карелия вместе с полицейскими задержали мужчину, который в период с октября 2018 года по март 2026-го скрывался в тайге от приговора к одному году исправительных работ.