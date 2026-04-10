Единовременные выплаты начали получать пострадавшие от паводка в Дагестане

Ранее сообщалось, что в пострадавших от паводка районах Дагестана жители жалуются на мутную воду из-под крана. Власти усилили хлорирование, но эксперты настаивают, что воду нужно обязательно кипятить. Главная опасность паводков заключается в распространении кишечных инфекций. Потоки смывают с земли загрязнения и несут их прямо к источникам водоснабжения. Микробы и бактерии, по её словам, опаснее для здоровья, чем неорганические соединения.