Прокурор запросила 7,5 года колонии для экс-супруга Лерчек Чекалина

Прокурор запросила для бывшего супруга блогера Лерчек Артема Чекалина 7,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в зале Гагаринского суда Москвы.
Кроме того, должностное лицо настаивала, что исправление Чекалина возможно только в условиях изоляции от общества.
— Прошу назначить Чекалину наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в виде 196 миллионов 921 тысячи рублей, — передает заявление прокурора РИА Новости.
Бывшие супруги вывели из страны в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Эти деньги они заработали на продаже фитнес-марафонов. Бизнес-партнер Роман Вишняк признал свою вину в преступлении. Он сотрудничает со следствием.
10 апреля адвокат в Гагаринском суде Москвы заявил, что Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных после погашения налоговой задолженности. По его словам, решение принято в рамках статьи об уклонении от уплаты налогов.