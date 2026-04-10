Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор запросила 7,5 года колонии для экс-супруга Лерчек Чекалина

Прокурор запросила для бывшего супруга блогера Лерчек Артема Чекалина 7,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в зале Гагаринского суда Москвы.

Кроме того, должностное лицо настаивала, что исправление Чекалина возможно только в условиях изоляции от общества.

— Прошу назначить Чекалину наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в виде 196 миллионов 921 тысячи рублей, — передает заявление прокурора РИА Новости.

Бывшие супруги вывели из страны в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Эти деньги они заработали на продаже фитнес-марафонов. Бизнес-партнер Роман Вишняк признал свою вину в преступлении. Он сотрудничает со следствием.

10 апреля адвокат в Гагаринском суде Москвы заявил, что Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных после погашения налоговой задолженности. По его словам, решение принято в рамках статьи об уклонении от уплаты налогов.

