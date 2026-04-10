Меняйло: На взорвавшемся складе Владикавказа могли нелегально делать пиротехнику

Правоохранители уже разбираются в этом, отметил Меняйло.

Источник: Комсомольская правда

Во Владикавказе на территории складов, где произошел взрыв, выявлено производство пиротехники, предположительно нелегальной. Об этом журналистам сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он уточнил, что тут в соседнем здании обнаружили производство в том числе пиротехники. Правоохранительные органы уже разбираются в этом вопросе, вещественные доказательства рассматриваются, и потом их вывезут.

«Там в соседнем здании тоже много ящиков пиротехники. Скорее всего, это нелегальное производство», — отметил Меняйло.

Как писал сайт KP.RU, днем 10 апреля на улице Партизанской во Владикавказе произошел мощный взрыв. Столб дыма поднялся в воздух, начался пожар. Местные жители говорят, что там располагался склад с нераспроданными фейерверками.

Сергей Меняйло сообщил, что тела двух человек извлечены из-под завалов на месте взрыва на одном из складов во Владикавказе.

Узнать больше по теме
Биография Сергея Меняйло
Опытный военный и политик, Сергей Меняйло участвовал в присоединении Крыма к РФ и руководил регионами. В материале собрали главное из его биографии: от образования и детства до личной жизни и интересных фактов.
Читать дальше