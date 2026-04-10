Меняйло: На взорвавшемся складе Владикавказа могли нелегально делать пиротехнику

Во Владикавказе на территории складов, где произошел взрыв, выявлено производство пиротехники, предположительно нелегальной. Об этом журналистам сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он уточнил, что тут в соседнем здании обнаружили производство в том числе пиротехники. Правоохранительные органы уже разбираются в этом вопросе, вещественные доказательства рассматриваются, и потом их вывезут.
«Там в соседнем здании тоже много ящиков пиротехники. Скорее всего, это нелегальное производство», — отметил Меняйло.
Как писал сайт KP.RU, днем 10 апреля на улице Партизанской во Владикавказе произошел мощный взрыв. Столб дыма поднялся в воздух, начался пожар. Местные жители говорят, что там располагался склад с нераспроданными фейерверками.
Сергей Меняйло сообщил, что тела двух человек извлечены из-под завалов на месте взрыва на одном из складов во Владикавказе.