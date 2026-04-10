Полиция ищет пострадавших от 34-летнего мошенника, пойманного в Воронеже

В Воронеже полицейские задержали серийного мошенника и ищут других пострадавших от его уловок. 34-летний местный житель, уже имеющий судимость, промышлял выманиванием денег у доверчивых прохожих под предлогом экстренных ситуаций. Сейчас мужчина находится под следствием, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Всех, кто узнал мужчину или пострадал от его действий, просят позвонить по номерам: 269−63−02 или 8−999−435−97−93. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД 10 апреля.
Обмана заключался в убедительной легенде и игре на чувствах горожан. В конце марта злоумышленник в подземном переходе на проспекте Революции остановил 52-летнюю женщину. Он представился водителем, чей автомобиль якобы эвакуировали, и слезно попросил одолжить 7 000 рублей для оплаты штрафстоянки. Поверив обещаниям о скором возврате долга, женщина отдала деньги, после чего «автомобилист» бесследно исчез.
Задержать подозреваемого удалось по горячим следам прямо на перроне вокзала. Мужчина уже купил билет до Нижнего Новгорода и планировал покинуть регион, однако оперативники сорвали его планы. В отделе полиции задержанный признал вину, и теперь правоохранители проверяют его причастность к другим аналогичным эпизодам.