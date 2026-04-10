Полиция ищет пострадавших от 34-летнего мошенника, пойманного в Воронеже

В Воронеже полицейские задержали серийного мошенника и ищут других пострадавших от его уловок. 34-летний местный житель, уже имеющий судимость, промышлял выманиванием денег у доверчивых прохожих под предлогом экстренных ситуаций. Сейчас мужчина находится под следствием, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Всех, кто узнал мужчину или пострадал от его действий, просят позвонить по номерам: 269−63−02 или 8−999−435−97−93. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД 10 апреля.