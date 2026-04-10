Склад во Владикавказе может обрушиться после взрыва, разбор приостановлен

Спасательные работы по разбору завалов склада во Владикавказе, где произошел взрыв, приостановлены. Эти меры приняты из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.
«Решением оперативного штаба вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП — есть риск обрушения здания. Главное для нас сейчас — безопасность людей», — пояснил политик.
По его словам, спасатели вынуждены ожидать, пока специалисты оценят состояние здания и примут решение о возможности возобновления работ. На данный момент там успели только потушить возгорание, вызванное взрывов фейерверков.
Ранее сайт KP.RU писал, что днем 10 апреля на улице Партизанской во Владикавказе произошел большой взрыв. Все случилось на базе склада, где хранилась пиротехника. По последним данным властей региона, всего при ЧП погибло двое человек и еще 14 получили ранения.