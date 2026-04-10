Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разбор завалов после взрыва во Владикавказе приостановили из-за риска обрушения

Разбор завалов на месте взрыва склада во Владикавказе остановлен из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло. По его словам, оперативный штаб принял такое решение, поставив безопасность спасателей на первое место.

Источник: Life.ru

«Главное для нас сейчас — безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов», — написал Меняйло в Telegram-канале.

Коммунальные службы прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в соседних домах. Ремонтные работы ведутся непрерывно и будут продолжаться до полного восстановления подачи электроэнергии во все домостроения.

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. В результате ЧП погибли два человека, ещё 15 пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники. По факту ЧП СК завёл дело об оказании небезопасных услуг.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

