Разбор завалов после взрыва во Владикавказе приостановили из-за риска обрушения

«Главное для нас сейчас — безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов», — написал Меняйло в Telegram-канале.
Коммунальные службы прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в соседних домах. Ремонтные работы ведутся непрерывно и будут продолжаться до полного восстановления подачи электроэнергии во все домостроения.
О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. В результате ЧП погибли два человека, ещё 15 пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники. По факту ЧП СК завёл дело об оказании небезопасных услуг.
