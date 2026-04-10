Пять мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Ранее в Волгоградской области один человек погиб при ночной атаке дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Белгородской области в результате атак украинских боевиков при помощи беспилотников пострадали несколько мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере МАХ.

«Во время атак со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей», — написал он.

Губернатор уточнил, что в Грайвороне двое мужчин пострадали на коммерческом объекте. Их доставили в больницу, один из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, добавил Гладков, в селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. А в Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения, отметил глава региона.

Как писал сайт KP.RU, ночью 10 апреля в результате атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область погиб житель города Волжский. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, мужчина, находившийся в СНТ «Мичуринец», умер от ранений осколками.