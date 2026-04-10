Подростков в Пермском крае осудили за хищение телефонного кабеля

Выяснилось, что в ночь с 26 на 27 мая 2025 года двое несовершеннолетних приехали в Александровск, спустились в канализационные колодцы и ножовкой перерезали более 500 метров телефонного кабеля. Часть украденного они вывезли и продали на следующий день.