Подростков в Пермском крае осудили за хищение телефонного кабеля

Двое подростков из Березников осуждены за кражу телефонного кабеля по предварительному сговору, рассказали в Следственном управлении СК России по Пермскому краю.
Выяснилось, что в ночь с 26 на 27 мая 2025 года двое несовершеннолетних приехали в Александровск, спустились в канализационные колодцы и ножовкой перерезали более 500 метров телефонного кабеля. Часть украденного они вывезли и продали на следующий день.
Через сутки подростки вернулись за оставшимся кабелем, но их заметили очевидцы и вызвали полицию. Юноши попытались скрыться, однако вскоре были задержаны. Виновных приговорили к обязательным работам и взысканию свыше 800 тысяч рублей за ущерб оператору связи.
Региональное Следственное управление СК РФ напоминает, что за хищение чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет, а наказание за кражу может достигать 10 лет лишения свободы.