Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководителей двух нижегородских дорожных предприятий обвинили в коррупции

Речь идет о директоре МБУ «Центр» Виталии Ковалеве и директоре МП «РЭД» Валерии Трофимове.

Директоров двух дорожных предприятий обвинили в коррупции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК региона.

По данным следователей, они совершили преступления в 2023—2024 годах. Обвиняемые получили взятку от директора организации по производству химической продукции. Ковалев получил 3,5 млн рублей, а Трофимов — 2,8 млн рублей.

Также директор РЭД обвиняется в незаконном использовании бюджетных средств в рамках исполнения контракта. Он не стал расторгать договор, несмотря на то, что товар не соответствовал требованиям. Кроме того, в этом году из-за действий фигуранта в рамках договора с организацией муниципальному учреждении не заплатили за проезд на территорию полигона. Ущерб превысил 2,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд изъял дорогой внедорожник у бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода.