Руководителей двух нижегородских дорожных предприятий обвинили в коррупции

Директоров двух дорожных предприятий обвинили в коррупции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК региона.
Речь идет о директоре МБУ «Центр» Виталии Ковалеве и директоре МП «РЭД» Валерии Трофимове.
По данным следователей, они совершили преступления в 2023—2024 годах. Обвиняемые получили взятку от директора организации по производству химической продукции. Ковалев получил 3,5 млн рублей, а Трофимов — 2,8 млн рублей.
Также директор РЭД обвиняется в незаконном использовании бюджетных средств в рамках исполнения контракта. Он не стал расторгать договор, несмотря на то, что товар не соответствовал требованиям. Кроме того, в этом году из-за действий фигуранта в рамках договора с организацией муниципальному учреждении не заплатили за проезд на территорию полигона. Ущерб превысил 2,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что суд изъял дорогой внедорожник у бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода.