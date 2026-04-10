Минчанин разбил ящик вина в магазине и может сесть в тюрьму на пять лет

В Минске будут судить минчанина, разбившего в магазине ящик вина. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Перед задержанием 52-летний минчанин пил дома с сожительницей, а потом пошел в магазин еще за алкоголем. В магазине на улице Дунина-Марцинкевича фигурант не устоял на ногах и, падая, уронил на пол два ящика с вином, из-за чего некоторые бутылки разбились. Сотрудники отвели покупателя в подсобное помещение и вызвали милицию.
Правоохранители обыскали фигуранта и нашли у него приспособление для курения и пакетик с 0,68 грамма запрещенного растительного вещества. Минчанин сказал, что приспособление для курения и пакетик с наркотиком он нашел на лавке во время уборки во дворе и оставил себе, так как знал, что это, и имел опыт употребления.
Однако правоохранители установили, что официально никаких работ в указанном месте мужчина не выполнял. Кроме того, следователю задержанный сказал, что не употреблял найденный у него наркотик. Однако медосвидетельствование показало, что в момент совершения преступления он был под воздействием алкоголя и психоактивных веществ.
Известно, что минчанин работает стропальщиком, имеет несколько судимостей. Ему инкриминируют незаконные без цели сбыта приобретении, хранении и перевозка наркотических средств (ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы). Свою вину он признал полностью. Эксперт также сказал, что обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.
До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
