В Воронеже вступил в силу приговор банде «автоподставщиков» за хищение 4,8 миллиона

В Воронеже вступил в законную силу приговор в отношении организованной группы из семи человек, которые в 2016—2017 годах похитили у страховых компаний более 4,8 миллиона рублей с помощью инсценированных ДТП. 26 мая 2025 года Коминтерновский районный суд признал их виновными в мошенничестве, а на днях Воронежский областной суд подтвердил это решение, отклонив жалобы защиты и оставив организатору и активным участникам наказание в виде реальных сроков от 2,5 до 3,5 лет колонии. Об этом объединенная пресс-служба судов региона сообщила 10 апреля.
По материалам дела, организатор группы и его сообщники находили автомобили с уже имеющимися повреждениями и имитировали аварии на дорогах региона. Чтобы получить страховые выплаты, участники подменяли водителей и предоставляли в ГИБДД недостоверные сведения. Получив официальные документы о якобы произошедших столкновениях, мошенники обращались в страховые компании за компенсациями. Всего следствие доказало семь таких криминальных эпизодов.
Суд назначил четверым наиболее активным участникам реальные сроки в исправительных учреждениях, а троим помощникам — условное лишение свободы. Помимо тюремных сроков, суд удовлетворил иск компании АО «СОГАЗ», обязав пятерых участников группы солидарно выплатить более 2,3 миллиона рублей в счет возмещения ущерба. Попытки оспорить вину в апелляции не увенчались успехом — приговор признан законным и обоснованным.