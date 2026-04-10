В Воронеже вступил в силу приговор банде «автоподставщиков» за хищение 4,8 миллиона

В Воронеже вступил в законную силу приговор в отношении организованной группы из семи человек, которые в 2016—2017 годах похитили у страховых компаний более 4,8 миллиона рублей с помощью инсценированных ДТП. 26 мая 2025 года Коминтерновский районный суд признал их виновными в мошенничестве, а на днях Воронежский областной суд подтвердил это решение, отклонив жалобы защиты и оставив организатору и активным участникам наказание в виде реальных сроков от 2,5 до 3,5 лет колонии. Об этом объединенная пресс-служба судов региона сообщила 10 апреля.