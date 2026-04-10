Два мирных жителя погибли из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Ранее 10 апреля пять мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков отметил, что в двух районах Белгородской области в результате атак украинских боевиков при помощи беспилотников пострадали пять мирных жителей. Он уточнил, что в Грайвороне двое мужчин пострадали на коммерческом объекте. В селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. А в Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения, отметил глава региона.