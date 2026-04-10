Выкапывание песка под Волгоградом обернулось котовчанину уголовным делом

В Котовском районе сотрудники полиции расследуют дело о необычной краже в особо крупных размерах Подробностями дела поделились в главке МВД по Волгоградской области.
По версии следствия, в промежуток с 15 по 20 сентября прошлого года 61-летний местный житель вывез из песчаного карьера у села Коростино 1 158 кубометров песка. Для этих работ он нанял людей, которые не знали о том, что добычу природных ресурсов фигурант производит незаконно, а также спецтехнику.
Такой объем песка весит около двух тонн, которые мужчина перевез на участки жены, являющейся главой фермерского хозяйства. Сам он объяснил свои действия тем, что песок ему потребовался для хозяйственных нужд. Несмотря на это, его действия квалифицируются как уголовное преступление, а ущерб от незаконной добычи природных ресурсов превысил 530 тысяч рублей.
Следователи изъяли образцы песка и направили на экспертизу. Также продолжается сбор доказательств. Подозреваемый на время расследования находится под подпиской о невыезде.
