Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США идентифицировали останки женщины, пропавшей 46 лет назад

В США идентифицировали останки женщины, пропавшей 46 лет назад. Личность установили с помощью ДНК, дело расследуется как убийство.

Источник: Аргументы и факты

В США полиция установила личность женщины, останки которой были найдены еще в 1980 году. Речь идет о 29-летней Виктории Джин Харгроув, пропавшей без вести почти полвека назад.

По данным следствия, Харгроув жила в городе Опелика (штат Алабама) и исчезла 28 января 1980 года. Она сообщила родственникам, что уезжает и свяжется с ними позже, однако на связь так и не вышла. Уже 4 февраля женщину официально объявили пропавшей.

Спустя две недели, 18 февраля 1980 года, туристы обнаружили в овраге в районе Палм-Дезерт (штат Калифорния) тело неизвестной женщины. На протяжении десятилетий установить ее личность не удавалось.

Прорыв в деле произошел в 2024 году, когда региональная группа по расследованию нераскрытых убийств эксгумировала останки и провела генетическую экспертизу. Анализ ДНК позволил подтвердить, что они принадлежат Виктории Харгроув.

Следователи установили, что незадолго до исчезновения женщина развелась. Также рассматривается версия о ее связи с бывшим коллегой, который исчез примерно в тот же период, но вернулся в Алабаму в августе 1980 года.

Автомобиль Харгроув — красный Datsun — позже нашли на парковке отеля в Лас-Вегасе. Один из свидетелей утверждал, что видел за рулем этого автомобиля бывшего коллегу женщины. Сам мужчина сначала отрицал, что покидал город вместе с ней, а затем заявил, что получил машину в счет долга.

В настоящее время дело передано в офис шерифа округа Риверсайд. Обстоятельства гибели Харгроув продолжают расследоваться.

Ранее сообщалось, что в округе Сакраменто в Калифорнии восьмилетний мальчик обнаружил во дворе дома боевой минометный снаряд, из-за чего власти эвакуировали жителей ближайших домов на несколько часов.

