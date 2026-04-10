В США идентифицировали останки женщины, пропавшей 46 лет назад

В США полиция установила личность женщины, останки которой были найдены еще в 1980 году. Речь идет о 29-летней Виктории Джин Харгроув, пропавшей без вести почти полвека назад.
По данным следствия, Харгроув жила в городе Опелика (штат Алабама) и исчезла 28 января 1980 года. Она сообщила родственникам, что уезжает и свяжется с ними позже, однако на связь так и не вышла. Уже 4 февраля женщину официально объявили пропавшей.
Спустя две недели, 18 февраля 1980 года, туристы обнаружили в овраге в районе Палм-Дезерт (штат Калифорния) тело неизвестной женщины. На протяжении десятилетий установить ее личность не удавалось.
Прорыв в деле произошел в 2024 году, когда региональная группа по расследованию нераскрытых убийств эксгумировала останки и провела генетическую экспертизу. Анализ ДНК позволил подтвердить, что они принадлежат Виктории Харгроув.
Следователи установили, что незадолго до исчезновения женщина развелась. Также рассматривается версия о ее связи с бывшим коллегой, который исчез примерно в тот же период, но вернулся в Алабаму в августе 1980 года.
Автомобиль Харгроув — красный Datsun — позже нашли на парковке отеля в Лас-Вегасе. Один из свидетелей утверждал, что видел за рулем этого автомобиля бывшего коллегу женщины. Сам мужчина сначала отрицал, что покидал город вместе с ней, а затем заявил, что получил машину в счет долга.
В настоящее время дело передано в офис шерифа округа Риверсайд. Обстоятельства гибели Харгроув продолжают расследоваться.
Ранее сообщалось, что в округе Сакраменто в Калифорнии восьмилетний мальчик обнаружил во дворе дома боевой минометный снаряд, из-за чего власти эвакуировали жителей ближайших домов на несколько часов.