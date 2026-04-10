Счета уехавшего в Дубай блогера Милохина заблокировали из-за долгов перед ФНС

У российского блогера Даниила Милохина, который уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, заблокировали семь счетов в стране из-за неуплаты налогов на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила «КП».
— Виной всему неуплата налогов на сумму 50 926 рублей 97 копеек. Под ограничения еще 30 марта попали сразу семь российских счетов блогера. Планирует ли Даня их оплачивать, учитывая, что он живет в другой стране, пока неизвестно, — передает газета.
27 ноября 2025 года Даниил Милохин рассказал, что устроился работать курьером в Дубае. При этом в ноябре в его социальных сетях появилось несколько видеороликов, на которых блогер гуляет по улицам разных европейских городов, включая испанскую Барселону.
29 ноября того же года стало известно, что приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев продал дом в Анапе ниже рыночной стоимости и уехал в США. После этого семья обосновалась в Чикаго и попыталась получить статус беженцев. Согласно сообщениям, сначала Тюленев выставил дом за 15 миллионов рублей, но из-за отсутствия покупателей снизил цену до 6,9 миллиона рублей.