Во Владикавказе ликвидировали открытое горение на месте взрыва склада

Открытое горение на месте взрыва одного из складов во Владикавказе ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении ведомства.
Как сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, спасательные работы по разбору завалов на месте ЧП ранее были приостановлены из-за угрозы обрушения здания. Сотрудники оперативных служб ожидают, пока специалисты оценят состояние строения и примут решение о возможности возобновления работ.
Напомним, что мощный взрыв произошел на складе во Владикавказе в пятницу, 10 апреля. Инцидент произошел в здании на улице Партизанской, где хранилась пиротехника. В результате ЧП погибли два человека, еще 14 граждан получили ранения различной степени тяжести.