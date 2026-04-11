ТАСС: в Москве 17 апреля рассмотрят второе дело против Тимура Иванова

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, которому инкриминируются три эпизода получения особо крупных взяток, отмывание денег в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, второе дело уже осужденного экс-чиновника Минобороны Симоновский суд Москвы начнет рассматривать 17 апреля.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу Тимура Иванова, а также в отношении признавшего вину в даче взятки за попустительство по службе бизнесмена Александра Фомина. Материалы уже поступили в Симоновский районный суд столицы для рассмотрения по существу дела. Дата первого заседания назначена на 17 апреля», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, материалы дела в отношении третьего фигуранта, заключившего сделку со следствием о сотрудничестве Сергея Бородина, выделены в отдельное производство и будут направлены в суд для рассмотрения позднее.
Документ об ознакомлении с материалами второго уголовного дела, которое насчитывает более 300 томов, был подписан Тимуром Ивановым и его защитниками более 10 дней назад. В окончательной редакции Иванову предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).
Бизнесмены Бородин и Фомин на стадии предварительного следствия дали признательные показания и сотрудничали с СК. По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В ходе предварительного следствия установлено, что Иванов, другие фигуранты и неустановленные лица с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023-го получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» Фомина и иных неустановленных представителей этой коммерческой организации и неустановленных представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.
Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей.