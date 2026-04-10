В дом создателя ChatGPT швырнули «коктейль Молотова»

Дом главы компании OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско стал объектом нападения. Неизвестный бросил в здание «коктейль Молотова», а также угрожал штаб-квартире компании-разработчика чат-бота ChatGPT.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ИИ, инцидент произошел ранним утром и мог привести к трагическим последствиям, однако обошлось без жертв.
«Рано утром кто-то бросил “коктейль Молотова” в дом Сэма Альтмана, а также выступил с угрозами в адрес нашей штаб-квартиры в Сан-Франциско. К счастью, никто не пострадал», — говорится в официальном заявлении компании.
В OpenAI выразили благодарность полиции Сан-Франциско за оперативное реагирование на произошедшее. В настоящее время нападавший уже находится под стражей, а компания оказывает полное содействие следственным органам.
«Этот человек задержан, и мы содействуем правоохранительным органам в их расследовании», — подчеркнули в пресс-службе.
Мотивы нападавшего и детали расследования пока не разглашаются.