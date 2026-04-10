Дом разработчика ChatGPT попытались сжечь коктейлем Молотова

Ранее протестующие из групп Stop AI, No AGI и Pause AI уже устраивали акции у офисов OpenAI и Anthropic, выражая страх перед бесконтрольным развитием нейросетей. В феврале 2025-го они блокировали вход в здание компании, а один из активистов даже пытался вручить повестку Альтману прямо во время интервью на сцене. Сама организация Stop AI подчёркивает, что «глубоко привержена ненасилию», дистанцируясь от поджогов.