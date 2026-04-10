Стало известно, когда будет оглашен приговор Артему Чекалину: бывшему мужу блогера Лерчек грозит 7,5 лет колонии

В Москве 13 апреля состоится оглашение приговора экс-супругу блогерши Лерчек Артему Чекалину. Ему грозит 7,5 лет колонии. Бывшего мужа блогерши обвиняют в выводе свыше 250 миллионов рублей на территорию ОАЭ. С таким комментарием обратился его адвокат Сергей Гуров в диалоге с РИА Новости.
В пятницу, 10 апреля, состоялись прения сторон дела. Они начались около семи вечера. Прокурор запросила назначить в качестве наказания Артему Чекалину 7,5 года колонии и штраф в 196 миллионов рублей.
«Оглашение приговора назначено на 13 апреля», — уведомил Сергей Гуров.
Артем Чекалин рассказал о текущем состоянии Лерчек. По его словам, блогерша старается полноценно жить, несмотря на рак четвертой стадии. Валерия Чекалина пытается сохранять привычный ритм жизни. Она проводит время с детьми, гуляет и занимается спортом.