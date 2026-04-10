Приговор по делу бывшего супруга Лерчек огласят 13 апреля

Гагаринский суд Москвы назначил дату оглашения приговора Артёму Чекалину, бывшеиу супругу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Решение будет объявлено 13 апреля в 12:30 по московскому времени. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на неназванного участника процесса.

Источник: Life.ru

Чекалину инкриминируют совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 250 миллионов рублей. По версии следствия, эти средства были получены от продажи фитнес-марафонов, которые организовывала блогер.

На предыдущих заседаниях государственное обвинение попросило суд назначить Чекалину наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также дополнительный штраф в размере почти 200 миллионов рублей. Защита подсудимого настаивала на полном оправдании. Сам Чекалин отказался от участия в прениях сторон. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье УК РФ (ч. 1 ст. 193.1) достигает 10 лет лишения свободы.

