Суд в Москве начнёт рассмотрение второго дела Тимура Иванова 17 апреля

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. Также фигурантом проходит бизнесмен Александр Фомин, который признал вину.
«Материалы уже поступили в Симоновский районный суд столицы для рассмотрения по существу дела. Дата первого заседания назначена на 17 апреля», — говорится в сообщении.
По данным следствия, дело включает более 300 томов. Иванову предъявили обвинение по трём эпизодам получения взяток в особо крупном размере, а также по статьям о легализации денежных средств и незаконном обороте оружия. Его защитники уже завершили ознакомление с материалами.
Следствие считает, что Фомин и другие лица оказывали Иванову услуги имущественного характера. Речь идёт об оплате работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией объектов. Также, по версии правоохранителей, фигуранты участвовали в передаче взяток в виде услуг. Отдельное производство выделили по делу Сергея Бородина, который сотрудничал со следствием.
Напомним, Тимура Иванова задержали и арестовали в апреле 2024 года по делу о коррупции. Следствие тогда оценило сумму предполагаемой взятки в 4,1 млрд рублей. В июле 2025 года суд вынес приговор по одному из эпизодов. Иванову назначили 13 лет колонии общего режима и штраф в размере 100 млн рублей. Также его лишили государственных наград. Позже, в августе 2025 года, правоохранительные органы возбудили новое дело. Оно касалось незаконного хранения оружия. В феврале 2026 года Иванов обратился в суд с требованием обязать Минобороны направить его в зону специальной военной операции. Военкомат отказал. После этого судебные приставы начали процедуру взыскания средств с бывшего чиновника.
