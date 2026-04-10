Суд в Москве начнёт рассмотрение второго дела Тимура Иванова 17 апреля

Напомним, Тимура Иванова задержали и арестовали в апреле 2024 года по делу о коррупции. Следствие тогда оценило сумму предполагаемой взятки в 4,1 млрд рублей. В июле 2025 года суд вынес приговор по одному из эпизодов. Иванову назначили 13 лет колонии общего режима и штраф в размере 100 млн рублей. Также его лишили государственных наград. Позже, в августе 2025 года, правоохранительные органы возбудили новое дело. Оно касалось незаконного хранения оружия. В феврале 2026 года Иванов обратился в суд с требованием обязать Минобороны направить его в зону специальной военной операции. Военкомат отказал. После этого судебные приставы начали процедуру взыскания средств с бывшего чиновника.