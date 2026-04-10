ТАСС: самолет из Парижа в Рабат вернулся обратно из-за нештатной ситуации

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Самолет компании Air France, вылетевший из Парижа в Рабат, вернулся обратно из-за нештатной ситуации, которая могла иметь место на борту. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.
«Рейс в Рабат вылетел из аэропорта Шарль де Голль в Париже, однако примерно через полчаса полета, находясь в воздушном пространстве Франции, борт подал сигнал бедствия», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что диспетчеры сразу же определили самолету маршрут для возвращения обратно в пункт вылета.
Собеседник агентства не уточнил характер происшествия, которое могло стать причиной подачи сигнала бедствия, однако подчеркнул, что самолет Airbus A220−300 времени уже совершил посадку в Париже.