В США совершили нападение на дом гендиректора OpenAI

Неизвестный совершил нападение на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, бросив «коктейль Молотова» на территорию его собственности в районе Норт-Бич. Инцидент произошёл ранним утром, после чего злоумышленник попытался скрыться, пишет The Guardian.
По данным полиции Сан-Франциско, на место происшествия прибыли экстренные службы после сообщения о возгорании. В результате атаки огонь повредил ворота, однако сам жилой дом не пострадал.
Подозреваемого вскоре удалось задержать. В результате случившегося никто не получил травм, а обстоятельства произошедшего продолжают выясняться правоохранительными органами.
Ранее.