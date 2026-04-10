В США совершили нападение на дом гендиректора OpenAI

Злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный совершил нападение на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, бросив «коктейль Молотова» на территорию его собственности в районе Норт-Бич. Инцидент произошёл ранним утром, после чего злоумышленник попытался скрыться, пишет The Guardian.

По данным полиции Сан-Франциско, на место происшествия прибыли экстренные службы после сообщения о возгорании. В результате атаки огонь повредил ворота, однако сам жилой дом не пострадал.

Подозреваемого вскоре удалось задержать. В результате случившегося никто не получил травм, а обстоятельства произошедшего продолжают выясняться правоохранительными органами.

