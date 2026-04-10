SHOT: На Урале после приема «лечебной» смеси отравились 40 детей, один погиб

В Свердловской области, по неофициальным данным, после приема энтеральной смеси «Иннованта» отравились около 40 паллиативных детей. Один ребенок скончался, еще один провел две недели в реанимации с диагнозом «аспирационная пневмония». Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT ПОВЕРКА.
Смесь, которую выдают детям с онкологией и инвалидностью в паллиативных службах региона, по данным SHOT, содержит опасные отклонения от нормы. Лабораторные исследования показали: хром превышен более чем в 50 раз, фосфор — почти в 2,5 раза, кальций — почти вдвое. У многих детей зафиксированы серьезные изменения в анализах — повышение лейкоцитов и показателей печени более чем в два раза.
Родители пострадавших написали заявление в Генпрокуратуру с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало, говорится в сообщении.
Ранее почти 400 жителей Мурома обратились в больницы с признаками острого отравления. В городской канализации нашли норовирус, который называют «кишечным гриппом». Следователи возбудили уголовное дело, а депутаты обратились в Генпрокуратуру. По всему городу закрывают родники и проверяют коллекторы. Что еще известно о массовом отравлении — в материале «Вечерней Москвы».