СК возбудил дело из-за ЧП в Дагестане: ответственных за эксплуатацию плотины будут судить по двум статьям

Следователи рассмотрят факт нарушения правил безопасности при эксплуатации плотины в Дербентском районе Дагестана. Ответственных за использование гидротехнических сооружений будут судить по двум статьям УК. Следственный комитет уже возбудил дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации плотины. Об этом говорится в материале Следкома в MAX.