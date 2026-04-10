СК возбудил дело из-за ЧП в Дагестане: ответственных за эксплуатацию плотины будут судить по двум статьям

Следователи рассмотрят факт нарушения правил безопасности при эксплуатации плотины в Дербентском районе Дагестана. Ответственных за использование гидротехнических сооружений будут судить по двум статьям УК. Следственный комитет уже возбудил дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации плотины. Об этом говорится в материале Следкома в MAX.
Следователи предполагают, что должностные лица эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе организации не обеспечили надлежащее техническое состояние плотины. Кроме того, они не приняли меры по устранению ранее выявленных нарушений.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)» — сказано в сообщении.
Один из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов — село Мамедкала. Оно находится на юге Дагестана. Здесь пострадали десятки домов, многие из которых не подлежат восстановлению. Шесть человек погибли.