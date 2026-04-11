В Дагестане задержан инженер по делу о прорыве плотины

Правоохранители задержали инженера, который должен был обеспечивать безопасность гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища в Дагестане. Об этом сообщили в СК России.
По данным ведомства, работники организации не следили за надлежащим состоянием дамбы и не устраняли нарушения. У плотины были дефекты, отсутствовали системы контроля, аварийно-спасательные средства и план действий в случае ЧС.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — говорится в публикации в MAX Следкома.
Прорыв плотины произошёл 5 апреля. В результате погибли люди, затопило множество домов и участок трассы «Кавказ», причинён материальный ущерб. Следствие проверяет возможную причастность других лиц и их роль в произошедшем.