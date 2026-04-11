В Дагестане задержали инженера по делу о прорыве дамбы

Следственные органы задержали инженера, который отвечал за обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
В Дагестане из-за переполнения на фоне ливней прорвало дамбу Геджухского водохранилища. В результате два села оказались затоплены. Все жители, находящиеся в зоне подтопления, были эвакуированы.
«По подозрению в совершении расследуемых преступлений задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища», — говориться в сообщении.
В ведомстве отметили, что принимаются меры по установлению возможной причастности других лиц к совершенным преступлениям и их привлечению к ответственности.
Ранее KP.RU сообщал, что в зоне подтопления погибло два человека, а несколько автомобилей были унесены мощными потоками воды. Из-за прорыва дамбы эвакуированы более 4 тысяч человек. Люди получают питание и медицинскую помощь.