В Дагестане задержали инженера по делу о прорыве дамбы

СК задержал инженера, обеспечивавшего безопасность Геджухского водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы задержали инженера, который отвечал за обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В Дагестане из-за переполнения на фоне ливней прорвало дамбу Геджухского водохранилища. В результате два села оказались затоплены. Все жители, находящиеся в зоне подтопления, были эвакуированы.

«По подозрению в совершении расследуемых преступлений задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища», — говориться в сообщении.

В ведомстве отметили, что принимаются меры по установлению возможной причастности других лиц к совершенным преступлениям и их привлечению к ответственности.

Ранее KP.RU сообщал, что в зоне подтопления погибло два человека, а несколько автомобилей были унесены мощными потоками воды. Из-за прорыва дамбы эвакуированы более 4 тысяч человек. Люди получают питание и медицинскую помощь.