Экс-супруг Лерчек попросил суд назначить ему условный срок

Напомним, гособвинение в рамках судебных прений в Гагаринском суде Москвы запросило для Артёма Чекалина наказание в виде 7,5 года колонии. Его признали виновным в проведении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, источником которых стали доходы от продажи фитнес-марафонов. Приговор будет оглашён 13 апреля в 12:30 по московскому времени.