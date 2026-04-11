Инженера по делу о прорыве плотины задержали в Дагестане

Сотрудники Следственного комитета России задержали инженера коммерческой организации, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища в Дагестане. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
По версии следствия, должностные лица организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе, не обеспечили надлежащее техническое состояние объекта и не приняли меры по устранению выявленных нарушений. При наличии дефектов, отсутствии систем контроля и аварийно-спасательных средств, а также в условиях введенного режима ЧС, ответственные лица не предотвратили аварию.
5 апреля произошел прорыв плотины, повлекший сход воды, затопление участка федеральной трассы «Кавказ» и прилегающих территорий. В результате погибли люди, причинен имущественный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц, и о нарушении правил охраны окружающей среды.
— Принимаются необходимые меры к проверке возможной причастности к совершению преступлений и привлечению к ответственности других лиц. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, — говорится в сообщении.
Масштабные наводнения произошли в нескольких российских регионах после обильных ливней. Сильнее всего стихия затронула республики Северного Кавказа, в особенности Дагестан. Какие еще регионы пострадали от паводков и к чему это привело — в материале «Вечерней Москвы».
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из-за непогоды в регионе повреждены более четырех тысяч домовладений и 90 социальных объектов. По его словам, пострадали 4363 дома, в которых проживают свыше 19 тысяч человек.