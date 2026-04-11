В подмосковных Мытищах горит многоэтажный жилой дом, людей эвакуируют

В подмосковных Мытищах произошел пожар в 17-этажном жилом доме. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».
Сигнал о пожаре поступил по адресу улица Станционная, дом 5.
«Первыми прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит балкон на 11-м этаже», — уточняется в сообщении.
Газодымозащитная служба работает со стороны лестничной клетки, проводя эвакуацию людей. Для спасения жильцов с балконов 11−13 этажей используются автоматические подъемные механизмы. 20 человек смогли покинуть здание самостоятельно.
