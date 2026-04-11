В подмосковных Мытищах горит многоэтажный жилой дом, людей эвакуируют

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв прогремел днем 10 апреля во Владикавказе. Он произошел на территории склада, где хранились фейерверки. После взрыва в здании сразу начался сильный пожар. Количество пострадавших выросло до 14 человек, включая детей.