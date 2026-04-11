В подмосковных Мытищах горит многоэтажный жилой дом, людей эвакуируют

Газодымозащитная служба работает в Мытищах из-за пожара в жилом доме.

В подмосковных Мытищах произошел пожар в 17-этажном жилом доме. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сигнал о пожаре поступил по адресу улица Станционная, дом 5.

«Первыми прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит балкон на 11-м этаже», — уточняется в сообщении.

Газодымозащитная служба работает со стороны лестничной клетки, проводя эвакуацию людей. Для спасения жильцов с балконов 11−13 этажей используются автоматические подъемные механизмы. 20 человек смогли покинуть здание самостоятельно.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв прогремел днем 10 апреля во Владикавказе. Он произошел на территории склада, где хранились фейерверки. После взрыва в здании сразу начался сильный пожар. Количество пострадавших выросло до 14 человек, включая детей.