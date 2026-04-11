Пожар разгорелся в квартире на 11-м этаже жилого дома в Мытищах

В многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах произошло возгорание. Горит квартира на 11-м этаже и несколько балконов. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

В многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах произошло возгорание. Горит квартира на 11-м этаже и несколько балконов. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Из здания эвакуированы 20 человек. Работы по ликвидации огня продолжаются, говорится в сообщении.

10 апреля два человека скончались при пожаре в квартире на 16-м этаже дома на улице Вильнюсской на юго-западе столицы. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

7 апреля пожар произошел на кухне в квартире дома на Клязьминской улице на севере Москвы. В результате происшествия скончался один человек. Прокуратура позднее показала фото из сгоревшей квартиры.