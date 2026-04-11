При пожаре в жилом доме в Мытищах погиб один человек, трое пострадали

Жертвой пожара в Подмосковье в жилом доме стал один человек, возгорание локализовано.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковных Мытищах вспыхнул мощный пожар в многоэтажном доме. В результате один человек погиб. Еще трое получили ранения. Так проинформировали в пресс-службе МЧС РФ.

Утверждается, что пожар локализован на площади 70 квадратных метров. Возгорание произошло в 17-этажном доме.

«Пострадали 3 человека, к сожалению, один погиб. Тушение пожара и спасательные работы продолжаются», — говорится в материале МЧС.

Сигнал о пожаре поступил ночью 11 апреля по адресу улица Станционная, дом 5. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что возгорание произошло на балконе на 11-м этаже. Газодымозащитная служба сработала со стороны лестничной клетки. Жильцов оперативно эвакуировали. Для спасения людей с балконов 11−13 этажей использовали автоматические подъемные механизмы. 20 человек смогли покинуть здание самостоятельно.