При пожаре в жилом доме в Мытищах погиб один человек, трое пострадали

Сигнал о пожаре поступил ночью 11 апреля по адресу улица Станционная, дом 5. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что возгорание произошло на балконе на 11-м этаже. Газодымозащитная служба сработала со стороны лестничной клетки. Жильцов оперативно эвакуировали. Для спасения людей с балконов 11−13 этажей использовали автоматические подъемные механизмы. 20 человек смогли покинуть здание самостоятельно.