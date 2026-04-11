Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Мытищах

В результате пожара в многоквартирном доме в Мытищах погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщили в пресс-служба МЧС России.
— Пострадали три человека, к сожалению, один погиб, — сообщили в ведомстве.
Пожар локализован на площади 70 квадратных метров. Огнем частично повреждены несколько балконов. Тушение пожара и спасательные работы продолжаются. К ликвидации пожара привлечено более 80 человек и 29 единиц техники, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах произошло возгорание. Горит квартира на 11-м этаже и несколько балконов.
10 апреля два человека скончались при пожаре в квартире на 16-м этаже дома на улице Вильнюсской на юго-западе столицы. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.
7 апреля стало известно, что в многоквартирном жилом доме на Клязьминской улице произошел пожар, в результате которого, предварительно, погиб человек.