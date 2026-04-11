Бастрыкин заинтересовался разрушающимся домом на Пихтовой во Владивостоке

Во Владивостоке жильцы дома на улице Пихтовой уже несколько лет живут в настоящей ловушке. Здание 1938 года постройки буквально разваливается на глазах: фундамент в трещинах, стены сыреют, а в апреле этого года и вовсе рухнул кусок фасадной штукатурки. Люди боятся выходить на улицу — того и гляди что-то упадет на голову. Но, несмотря на угрожающее состояние, дом до сих пор не признан аварийным. Ремонта никто не делает, а чиновники отмалчиваются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Техническое состояние здания не соответствует никаким нормам безопасности. Однако чиновники тянут с решением, а люди продолжают жить в доме, который в любой момент может рухнуть. Следственный комитет по Приморскому краю уже завел уголовное дело.
«Техническое состояние здания 1938 года постройки не соответствует требованиям безопасности, на фундаменте образовались многочисленные трещины. В апреле текущего года из-за намокания штукатурного слоя фасада произошло его частичное обрушение. Несмотря на это, дом аварийным не признан», — сообщили в информационном центре СК России.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования. Он поручил исполняющему обязанности руководителя приморского управления Анне Полонской лично доложить, как продвигается дело. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате.