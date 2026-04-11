Участников ночной драки с битой на Жигура арестовали во Владивостоке

Первореченский районный суд Владивостока избрал меры пресечения фигурантам уголовного дела о хулиганстве с применением биты. Конфликт, возникший из-за дорожной ссоры, перерос в массовую драку с пострадавшими и поврежденным автомобилем, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
«По версии следствия и согласно представленным материалам, в период с 00:30 по 01:00 26.03.2026 организованная группа лиц (в составе из пяти человек, двое из которых несовершеннолетние), находясь по адресу: г. Владивосток, ул. Жигура, 16, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, применяя предметы, используемые в качестве оружия (биту), применили насилие в отношении потерпевших», — говорится в сообщении.
Согласно данным, все началось с попытки одного водителя «научить правильному вождению» другого участника дорожного движения. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в которой участвовали пять человек. В результате потасовки пострадали люди, а также был повреждён автомобиль.
Полиция задержала всех участников конфликта. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ. Взрослые участники конфликта будут находиться в следственном изоляторе, несовершеннолетним суд запретил определенные действия и назначил домашний арест.