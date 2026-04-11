Shot: Взрывы прогремели над Новороссийском

Над Новороссийском Краснодарского края прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в субботу, 11 апреля.
Как рассказали очевидцы, взрывы начались около двух часов ночи. По словам местных жителей, сбито уже минимум два беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В небе над Черным морем видны яркие вспышки, слышны звуки, похожие на двигатель газонокосилки. Также сообщается о взрывах над одним из поселков в Славянском районе. Официальной информации о последствиях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
10 апреля четыре жилых дома в селе Юрасово Брянской области оказались полностью уничтожены в результате атаки ВСУ ракетами «Нептун».
Помимо этого, во время массированной атаки дронов украинской армии в городе Волжский Волгоградской области погиб мирный житель.